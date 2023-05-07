В Госдуме призвали заранее готовиться к получению Украиной истребителей F-16

Журавлев призвал готовить российскую систему ПВО к получению Украиной истребителей F-16

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал заранее готовить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) к получению Украиной американских истребителей F-16. Об этом политик написал в Telegram.

«Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16, а если не успеют натренировать украинских летчиков, хотя в принципе это несложная задача, то могут посадить за штурвалы и американских же пилотов», — написал депутат.

По его словам, российская система ПВО никогда не сталкивалась с такими экземплярами, и ее необходимо спешно модернизировать для соответствия современным условиям ведения войны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с помощью истребителей F-16 сможет не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. По его мнению, предоставление Украине F-16 также поможет в восстановлении «глобальной продовольственной безопасности».