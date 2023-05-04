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17:06, 4 мая 2023Бывший СССР

В Киеве раскрыли цель получения истребителей

Кулеба заявил, что Украина с помощью F-16 сможет не подпустить Россию к зерновому коридору

Фото: Josh Smith / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с помощью истребителей F-16 сможет не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Об этом он написал в Twitter.

«Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолеты вдали от зернового коридора в Черном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном», — считает он. По его мнению, предоставление Украине F-16 также поможет в восстановлении «глобальной продовольственной безопасности».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил перспективу получения Украиной истребителей F-16. Он заявил, что это такой же сложный вопрос, как и консолидация европейских стран относительно вступления государства в Европейский союз и НАТО.

3 мая официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что представители Запада не готовы в ближайшее время поставить Киеву F-16. Он добавил, что некоторые страны, которые входят в НАТО, стоят в очереди на передачу им истребителей по восемь и более лет.

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Кристина Есикова
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