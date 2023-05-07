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21:01, 7 мая 2023Спорт

«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов» в РПЛ

«Краснодар» обыграл 2:1 «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 16-й минуте забил хавбек гостей Сергей Волков. На 35-й минуте отличился защитник хозяев Сергей Волков. А затем в конце второго тайма команду вывел вперед колумбийский форвард Джон Кордоба. С 31-й минуты матча самарские футболисты играли вдесятером из-за удаления Владимира Писарского.

Благодаря этой победе краснодарцы поднялись с восьмого на шестое место в таблице чемпионата, сместив оттуда «Динамо». В активе клуба 42 очка. Самарская команда остановилась на 12-м месте с 25 баллами.

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с «Зенитом» 13 мая. «Крылья Советов» днем позже примет «Локомотив».

Ксения Курашкина
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