На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
В украинском Николаеве произошли три взрыва, об этом сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким.
Изначально он сообщил о двух взрывах, позднее о третьем. В регионе объявлена воздушная тревога.
Издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщило, что два взрыва также произошли в Одессе, а власти Кривого Рога предупредили об опасности ударов и призвали население находиться в укрытиях.
Позднее в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве последовали отбои воздушной тревоги.
Ранее, 6 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Утром того же дня воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.
5 мая сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины.