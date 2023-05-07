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01:29, 7 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве

Глава областной администрации Ким сообщил о трех взрывах в украинском Николаеве

Фото: Pixabay

В украинском Николаеве произошли три взрыва, об этом сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким.

Изначально он сообщил о двух взрывах, позднее о третьем. В регионе объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщило, что два взрыва также произошли в Одессе, а власти Кривого Рога предупредили об опасности ударов и призвали население находиться в укрытиях.

Позднее в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве последовали отбои воздушной тревоги.

Ранее, 6 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Утром того же дня воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.

5 мая сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Киеве и большинстве областей Украины.

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Марина Совина
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