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17:55, 7 мая 2023Россия

Пожар на строящейся многоэтажке в Москве потушен

МЧС России: пожар на строящейся многоэтажке на западе Москвы потушен
СюжетПожар в Москве:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пожар на строящейся многоэтажке на западе Москвы потушен на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, пишет ТАСС.

«Принятыми мерами в 17:17 по московскому времени пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пожаре на стройке, находящейся по улице Наташи Ковшовой, 17, появилась ранее 7 мая. По предварительным данным, на строительной площадке загорелись стройматериалы и мусор. Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что горят гидроизоляция и утеплитель.

Ранее в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Причиной этого стал лесной пожар. В связи с инцидентом поселок, в котором приживают около 400 жителей, подготовили к эвакуации.

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Никита Абрамов
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