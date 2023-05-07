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22:24, 7 мая 2023Мир

Сербский министр образования решил уволиться после стрельбы в школе Белграда

Министр образования Сербии Ружич подал в отставку в связи со стрельбой в школе Белграда

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербский министр образования Бранко Ружич решил покинуть свой пост после стрельбы в одной из школ Белграда, унесшей жизни девяти человек. Об этом пишет новостное агентство Tanjug.

Как уточняется в публикации, он направил письмо с просьбой об отставке премьер-министру страны Ане Брнабич, в котором также выразил свои соболезнования семьям жертв. «Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь», — заявил Ружич.

Стрельба в школе в Белграде произошла утром 3 мая. В тот день 14-летний подросток пришел в школу с оружием и открыл огонь, в результате чего погибли восемь детей и охранник. Позже сообщалось, что еще семь человек ранены, им была оказана медицинская помощь.

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Марина Совина
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