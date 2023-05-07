Депутат описал состояние здоровья Прилепина словами «шутит и юморит»

Депутат Госдумы Кузнецов описал состояние здоровья Прилепина словами «шутит и юморит»

Переживший покушение писатель Захар Прилепин чувствует себя хорошо, «уже шутит и юморит». Так его состояние описал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Кузнецов, чьи слова приводит ТАСС.

«Захар уже юморил, шутил, смеялся. Прогноз позитивный. Чувствует себя хорошо. Точно у бога есть какие-то на него планы», — сказал парламентарий после посещения больницы, где находится писатель.

Кузнецов уточнил, что сам не видел Прилепина, но помог навестить его близкому писателю человеку.

Прилепин является сопредседателем партии СРЗП.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.