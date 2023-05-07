Губернатор Ставрополья рассказал о незаконном использовании его фото в рекламе

Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил, что его фото незаконно использовали в рекламе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о незаконном использовании его фото в рекламе. Об этом он написал в Telegram.

«Прислали сообщение — какие-то предприимчивые дельцы решили использовать мое фото для саморекламы», — поделился Владимиров. Он заявил, что не имеет отношения к организации, которая использовала его изображение, и заверил в отсутствии государственных программ списания долгов. «Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились», — добавил губернатор.

Владимиров подчеркнул, что данная ситуация является напоминанием о том, что в интернете много ложной информации. Он призвал граждан быть бдительными и не доверять непроверенным организациям. «Не позволяйте себя обмануть и помогайте родным разобраться, где правда», — заключил Владимиров, добавив, что в особой зоне риска находятся пожилые люди.

В мае губернатор Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту. На кадрах Старовойт в военной форме рассказывает о том, чем предстоит заниматься желающим оформить контракт. Кроме того, он обещает мужчинам ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей, выплаты от региона и президента России.