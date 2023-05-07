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13:52, 7 мая 2023Бывший СССР

Президент Киргизии прилетел в Москву

Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на парад Победы и переговоры с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Москву, чтобы посетить парад Победы и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

В апреле администрация президента Киргизии сообщила, что встреча лидеров двух стран пройдет 8 мая в Москве. На ней планируется обсудить «актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества».

5 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в Москве пройдут российско-киргизские переговоры, а 9 мая глава Киргизии посетит Парад Победы на Красной площади.

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Алевтина Запольская
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