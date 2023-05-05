Путин проведет переговоры с президентом Киргизии накануне Дня Победы

Представитель Кремля Песков: Путин проведет переговоры с главой Киргизии Жапаровым 8 мая

Глава Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Россию с визитом, с ним проведет переговоры президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9-го числа, парад», — рассказал Песков о подготовке ко грядущей неделе.

Ранее Жапаров заявил о необходимости развивать государственный язык страны на кириллице. Об этом он высказался во время встречи с председателем национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбеком Осмоналиевым