Президент Киргизии проведет встречу с Путиным

Президент Киргизии приедет в Россию, где встретится с Путиным и посетит парад Победы

8 мая президент Киргизии Садыр Жапаров приедет с визитом в Москву, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев.

По его словам, во время переговоров президенты обсудят «актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества». Помимо этого, Жапаров встретится с другими российскими официальными лицами и 9 мая в качестве почетного гостя посетит парад Победы.

Ранее о грядущем визите киргизского лидера в Россию сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отмечал, что глава республики останется на парад Победы в Москве.