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07:53, 8 мая 2023Наука и техника

В Китае успешно испытали многоразовый космический аппарат

CASC: Китай совершил прорыв успешным испытанием многоразового космического аппарата

Фото: Qiu Lijun / Globallookpress.com

Китай успешно завершились испытания многоразового космического аппарата, в понедельник он вернулся на Землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Отмечается, что аппарат был запущен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Он пробыл на орбите 276 суток. Успешное испытание данного аппарата в CASC называют прорывом Китая в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост»). Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

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Екатерина Подвигина
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