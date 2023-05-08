В Китае успешно испытали многоразовый космический аппарат

CASC: Китай совершил прорыв успешным испытанием многоразового космического аппарата

Китай успешно завершились испытания многоразового космического аппарата, в понедельник он вернулся на Землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Отмечается, что аппарат был запущен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Он пробыл на орбите 276 суток. Успешное испытание данного аппарата в CASC называют прорывом Китая в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост»). Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.