В России усомнились во введении квоты для туристов на Бали

В российском посольстве в Индонезии усомнились в планах ввести квоты для туристов на Бали

Представители российского посольства в Индонезии усомнились в планах ввести квоты для туристов на острове Бали. Соответствующий комментарий публикует РБК.

«Это личная инициатива губернатора провинции Бали. Предпосылок для введения данной системы не наблюдается», — уточняют в посольстве России.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских, за счет введения квот. Губернатор острова Ваян Костер признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте.