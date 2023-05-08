В России усомнились во введении квоты для туристов на Бали
В российском посольстве в Индонезии усомнились в планах ввести квоты для туристов на Бали
Представители российского посольства в Индонезии усомнились в планах ввести квоты для туристов на острове Бали. Соответствующий комментарий публикует РБК.
«Это личная инициатива губернатора провинции Бали. Предпосылок для введения данной системы не наблюдается», — уточняют в посольстве России.
Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских, за счет введения квот. Губернатор острова Ваян Костер признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте.