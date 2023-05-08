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03:48, 8 мая 2023Наука и техника

Российские военные в зоне проведения СВО будут использовать новую технику

Российские военные в зоне проведения СВО будут использовать беспилотные грузовики
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал разработке новых беспилотных грузовиков, которые российские военные смогут применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он уточнил, что данный вид техники может быть использован для доставки боеприпасов и гуманитарной помощи, а также для эвакуации раненных, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии», — заявил Дудоров, отметив, что задачи по разработке таких машин сложные, но решаемые.

По его словам, сейчас эти грузовики проходят испытания, которые демонстрируют их высокую эффективность.

Ранее стало известно, что российские летчики используют в зоне СВО несколько типов новых высокоточных ракет. Отмечается, что изделия предназначены для поражения наземных и воздушных целей. Они уже прошли испытания и активно применяются в боях.

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Марина Совина
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