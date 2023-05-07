Названы типы используемых российскими летчиками в зоне СВО ракет

«Известия»: российские летчики используют в зоне СВО ракеты Х-31, Х-29, Х-59М и Х-38

Российские летчики используют в зоне специальной военной операции (СВО) несколько типов новых высокоточных ракет. Об этом стало известно газете «Известия» от источника в военном ведомстве.

Отмечается, что изделия предназначены для поражения наземных и воздушных целей. Они уже прошли испытания и активно применяются в боях. Также в зоне СВО российские военные используют сверхзвуковые ракеты «воздух – земля» Х-31ПД, крупнокалиберные ракеты Х-29, тяжелые тактические управляемые ракеты Х-59М и управляемые ракеты «воздух – земля» малой дальности Х-38.

Так, Х-31ПД является современной модификацией противорадиолокационной ракеты Х-31П. Она оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем с твердотопливным стартовым ускорителем. Скорость ее полета достигает 3,3 скорости звука, а дальность — до 250 километров. Масса боевой части составляет 110 килограммов. Ракета Х-29 имеет отклонение от цели до двух с небольшим метров, а при максимальной скорости она может пробить до одного метра железобетона, закрытого тремя метрами земляной насыпи.

Х-59М имеет дальность действия до 120 километров и снащена комбинированной системой наведения. Технически она может нести и ядерную боевую часть. Отмечается, что эти ракеты эффективны для поражения складов, штабов, бункеров и любых сооружений. Ракета Х-38 оснащается лазерной, спутниковой, тепловизионной и активной радиолокационной системами самонаведения. Она имеет дальность пуска до 40 километров и позволяет носителю не входить в зону непосредственной ПВО объекта.