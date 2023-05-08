НАТО заявила об опасном сближении российского самолета с польским в Черном море

Reuters: НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря из-за российской авиации

НАТО повысила готовность Военно-воздушных сил (ВВС) в районе Черного моря из-за инцидента с российской авиацией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в повышенную готовность в ответ на «опасное поведение российского военного самолета» вблизи польского воздушного судна в ходе миссии Frontex над Черным морем недалеко от Румынии.

Чиновник также заявил, что НАТО «сохраняет бдительность».

7 мая стало известно, что российский истребитель перехватил патрульный самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем. По заявлению польской погранслужбы, маневры российского истребителя якобы вызвали сильную турбулентность самолета польских пограничников, из-за чего экипаж потерял контроль над воздушным судном и стал терять высоту.

Как уточнили в Минобороны Румынии, инцидент произошел 5 мая в 60 километрах к востоку от воздушного пространства Румынии. Польский самолет L410 Turbolet был сопровожден российским истребителем.