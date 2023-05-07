Польша заявила о перехвате их самолета российским истребителем

Польские пограничники заявили, что российский истребитель перехватил их патрульный самолет

Российский истребитель перехватил патрульный самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем. Соответствующее утверждение появилось на сайте польских пограничников.

В погранслужбе заявили, что инцидент произошел в пятницу, 5 мая, во время патрульного пролета самолета Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex, командование которой проводилось Румынией.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении.

По их заявлению, маневры российского истребителя якобы вызвали сильную турбулентность самолета польских пограничников, из-за чего экипаж потерял контроль над воздушным судном и потерял высоту. Затем самолет безопасно приземлился.

Ранее стало известно, что перед атакой Вооруженных сил Украины Севастопольской нефтебазы в Черном море нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму самолет радиоэлектронной разведки НАТО Boeing E-3 Sentry.