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13:57, 7 мая 2023Мир

Польша заявила о перехвате их самолета российским истребителем

Польские пограничники заявили, что российский истребитель перехватил их патрульный самолет

Фото: Aleksandr Markin / Wikimedia Commons

Российский истребитель перехватил патрульный самолет Пограничной стражи Польши над Черным морем. Соответствующее утверждение появилось на сайте польских пограничников.

В погранслужбе заявили, что инцидент произошел в пятницу, 5 мая, во время патрульного пролета самолета Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex, командование которой проводилось Румынией.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции», — говорится в сообщении.

По их заявлению, маневры российского истребителя якобы вызвали сильную турбулентность самолета польских пограничников, из-за чего экипаж потерял контроль над воздушным судном и потерял высоту. Затем самолет безопасно приземлился.

Ранее стало известно, что перед атакой Вооруженных сил Украины Севастопольской нефтебазы в Черном море нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму самолет радиоэлектронной разведки НАТО Boeing E-3 Sentry.

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Никита Абрамов
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