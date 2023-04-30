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02:12, 30 апреля 2023Россия

Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крыму перед атакой ВСУ на Севастополь

Shot: самолет-разведчик НАТО Boeing E-3 Sentry летал у Крыма до атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Telegram-канал Shot

Перед атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Севастопольской нефтебазы в Черном море нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму самолет радиоэлектронной разведки НАТО Boeing E-3 Sentry. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, самолет-разведчик находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.

Уточняется, что самолет НАТО пролетал над тем же местом в Черном море где 14 марта упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны. Позже губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.

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Марина Совина
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