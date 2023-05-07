Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 7 мая 2023Мир

Российский Су-35 напугал польский самолет над Черным морем

МО Румынии: российский Су-35 вызвал турбулентность, осложнив управление польским самолетом
СюжетУчения НАТО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 напугал польский самолет над Черным морем во время патрулирования им воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны Румынии, заявление цитирует румынское издание Jurnalu.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 5 мая в 60 километрах к востоку от воздушного пространства Румынии. Польский самолет L410 Turbolet был сопровожден российским истребителем.

По информации румынского Минобороны, маневры Су-35 вызвали турбулентность, серьезно осложнив управление патрулирующему самолету. После получения информации о произошедшем два самолета ВВС Румынии и два — Испании были приведены в состояние боевой тревоги.

После сообщения о том, что польские пилоты смогли выровнять самолет после изначальной потери высоты, было принято решение отменить их взлет. L410 Turbolet совершил безопасную посадку в аэропорту «Михаил Когэлничану», в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО, усиливая наблюдение за подводными лодками, провели учения Dynamic Mongoose, направленные на оттачивание навыков охоты за подводными лодками России и других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Власти Украины испугались не оправдать надежд Запада на контрнаступление
Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
Кандидат в президенты Турции пообещал выслать сирийских и афганских беженцев
Ида Галич показала фигуру в платье с разрезом и глубоким декольте
Российский Су-35 напугал польский самолет над Черным морем
Пригожин ответил на призывы к ЧВК «Вагнер» остаться в Артемовске
The Weeknd захотел купить клуб НХЛ
У крупнейших спутников Урана нашли признаки существования океанов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.