Страны НАТО провели учения по охоте за российскими подлодками

Bloomberg: 12 стран НАТО провели учения Dynamic Mongoose по охоте за подлодками России

Страны-участницы НАТО, усиливая наблюдение за подводными лодками, провели учения Dynamic Mongoose, направленные на оттачивание навыков охоты за подводными лодками России и других стран. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, учения начались 24 апреля и завершаются 5 мая. В них приняли участие 12 стран НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию, объединивших свои морские патрульные самолеты, надводные корабли и подводные лодки для прочесывания моря в поисках условной подлодки врага.

Учения проходили в стратегическом для альянса районе, так называемом коридоре Гренландия-Исландия-Великобритания, через который российским судам необходимо пройти для выхода в Атлантический океан. В НАТО считают, что они способны нарушить коммерческое судоходство, перерезать американские линии военного снабжения или саботировать работу подводных трансатлантических кабелей передачи данных.

«Для нас важно обучить альянс тому ориентироваться на территории, которую подводные лодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченными», — заявил контр-адмирал ВМС США Стивен Мак, командующий подводными лодками НАТО.

30 апреля истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы сопроводить морской патрульный самолет России над северной Атлантикой. Как заявили в командовании Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО, речь идет о Ту-142 с кодовым названием BEAR-F. В НАТО уточнили, что в воздух были подняты истребители быстрого реагирования из Великобритании и Норвегии.