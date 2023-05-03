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08:13, 3 мая 2023Мир

Истребители НАТО сопроводили российский патрульный самолет над Атлантикой

Reuters: истребители НАТО сопроводили морской патрульный самолет России над Атлантикой

30 апреля истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы сопроводить морской патрульный самолет России над северной Атлантикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей альянса.

«[Российский] самолет не соответствовал международным правилам безопасности полетов и мог представлять опасность для других самолетов в регионе», — заявили в командовании Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО. Отмечается, что речь идет о Ту-142 с кодовым названием BEAR-F

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Виктория Кондратьева
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