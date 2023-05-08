Путин решил не поздравлять с Днем Победы президентов Молдавии и Грузии

Путин поздравил с Днем Победы лидеров всех стран СНГ, кроме Молдавии и Грузии

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы всем лидерам стран СНГ, кроме Молдавии и Грузии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Послания получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Что касается Грузии и Молдавии, Путин адресовал свои поздравления народам, а не лидерам этих стран — Саломе Зурабишвили и Майе Санду. Украина в сообщении не упоминается.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — сказано в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, 9 мая, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Зеленский также внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Таким образом, победа над нацистской Германией теперь будет отмечаться в стране по западноевропейскому образцу. С 2015 года государственным праздником на Украине считается именно 8 мая, но ранее этот праздник носил название День памяти и примирения.