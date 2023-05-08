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15:39, 8 мая 2023Спорт

Футболист египетского клуба пропал на три недели после отказа выходить на замену

Футболист египетского ЕНППИ Траоре пропал на три недели после отказа выходить на замену

Фото: Themba Hadebe / AP

Футболист египетского ЕНППИ и сборной Буркина-Фасо Эрик Траоре пропал после того, как 18 апреля отказался выходить на замену в матче чемпионата страны против «Асуана». Об этом сообщает Reuters.

После окончания встречи игрок выключил телефон и на протяжении трех недель не выходил на связь, не посещал тренировки и игры. Каирский клуб пытался связаться с Траоре через его жену и агента, но попытки не увенчались успехом.

8 мая Траоре сам вышел на связь и рассказал, что все это время не покидал Каир. Футболист пообещал приехать в расположение ЕНППИ 9 мая, в клубе отметили, что после беседы с полузащитником примут решение по поводу применения к нему дисциплинарных санкций.

За ЕНППИ Траоре выступает на правах аренды. Африканец принадлежит другому египетскому клубу — «Пирамидс». На счету вингера один гол в восьми матчах в составе сборной Буркина-Фасо.

Алексей Гусев
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