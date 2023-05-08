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18:40, 8 мая 2023Бывший СССР

В Госдуме указали на геноцид в словах начальника ГУР Украины об убийстве россиян

Депутат Журова: слова начальника ГУР Украины об убийстве россиян — проявление геноцида

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян является проявлением геноцида. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее Буданов прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

«Когда он говорит о "русских", то значит, что уже нет градации между тем, является ли человек, например, чиновником, имеющим отношение к законодательству, которое принималось по новым территориям, или журналистом, который что-то говорил про Украину. Речь о любом русском, например, о ребенке, который находится где-то на отдыхе за рубежом или учится за границей», — отметила Журова.

Мы понимаем, что это геноцид и неприкрытый национализм

Светлана Журовадепутат Госдумы

Депутат заявила, что Россия будет внимательно следить за реакцией мирового сообщества на заявление Буданова.

«Если мировое сообщество никак на это не отреагирует, то катастрофа этому обществу и людям, которые спустят такое заявление на тормоза», — заключила она.

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Слова начальника ГУР Украины прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия осуждает заявление Буданова и следит за реакцией Запада на данное заявление. Песков подчеркнул, что ему сложно представить, будто «подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения».

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Варвара Кошечкина
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