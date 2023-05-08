В Госдуме указали на геноцид в словах начальника ГУР Украины об убийстве россиян
Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян является проявлением геноцида. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее Буданов прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.
«Когда он говорит о "русских", то значит, что уже нет градации между тем, является ли человек, например, чиновником, имеющим отношение к законодательству, которое принималось по новым территориям, или журналистом, который что-то говорил про Украину. Речь о любом русском, например, о ребенке, который находится где-то на отдыхе за рубежом или учится за границей», — отметила Журова.
Мы понимаем, что это геноцид и неприкрытый национализм
Депутат заявила, что Россия будет внимательно следить за реакцией мирового сообщества на заявление Буданова.
«Если мировое сообщество никак на это не отреагирует, то катастрофа этому обществу и людям, которые спустят такое заявление на тормоза», — заключила она.
Слова начальника ГУР Украины прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия осуждает заявление Буданова и следит за реакцией Запада на данное заявление. Песков подчеркнул, что ему сложно представить, будто «подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения».