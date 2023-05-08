Министр обороны Блащак: Польша поставила Украине десять истребителей МиГ-29

Министр национальной безопасности и обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава уже поставила Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — уточнил Блащак.

Ранее в Госдуме призвали заранее готовиться к получению Украиной истребителей F-16. Депутат Госдумы Алексей Журавлев написал, что российская система ПВО никогда не сталкивалась с такими экземплярами, и ее необходимо спешно модернизировать для соответствия современным условиям ведения войны.