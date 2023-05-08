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18:17, 8 мая 2023Спорт

Джошуа высказался о завершении карьеры

Боксер Энтони Джошуа намекнул, что не хочет оттягивать уход из спорта

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа высказался о завершении карьеры. Его слова приводит Mirror.

Джошуа намекнул, что не хочет оттягивать уход из спорта. «Представьте меня в возрасте 50 или 60 лет в инвалидном кресле, хрупкого из-за травм, которые перенесло мое тело. Хочу, чтобы мое наследие было таким: я ушел здоровым», — заявил боксер.

1 апреля Джошуа оказался сильнее 29-летнего американского боксера Джермейна Франклина. Британец победил единогласным решением судей. Встреча прошла на O2 Arena в Лондоне.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Всего в профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел три поражения.

Андрей Стрельцов
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