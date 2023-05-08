В США предсказали срок начала переговоров по урегулированию на Украине

Киссинджер заявил, что переговоры по урегулированию на Украине в конце 2023 года

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны начаться в конце нынешнего года. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.

По его мнению, присоединение Китая к переговорному процессу приблизит ситуацию к переломному моменту и расставит все по местам. «Думаю, что к концу 2023 года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — предсказал дипломат.

5 мая депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил «Ленте.ру», что план мирного урегулирования украинского кризиса, который представил Китай, — это обобщенный посыл к миру. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, — невыполним и нереалистичен, потому допускает различные манипуляции.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий, и мирными переговорами.

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