«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 3:0 разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» на своем стадионе разгромил «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вильсон Изидор.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Сочи». Железнодорожники набрали 35 очков, в активе сочинцев 34 балла.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 14 мая. «Сочи» в этот же день дома встретится с «Ростовом».