Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
79:76
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Финал
Локомотив М
3:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Фулхэм
5:3
Завершен
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
19:03, 8 мая 2023Спорт

«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 3:0 разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем стадионе разгромил «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вильсон Изидор.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Сочи». Железнодорожники набрали 35 очков, в активе сочинцев 34 балла.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 14 мая. «Сочи» в этот же день дома встретится с «Ростовом».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал об угрозах украинских диверсионных групп до покушения
НАТО заявила об опасном сближении российского самолета с польским в Черном море
Анна Седокова поделилась воспоминаниями о неудачном сексуальном опыте
Россиян предупредили об опасных последствиях кори
В Лондоне во время коронации Карла III задержали не менее 64 человек
ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России
Движение по центральным улицам Москвы закроют на день
«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
В Турции спрогнозировали результат Эрдогана на президентских выборах
Стало известно о готовности России перейти в наступление в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.