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09:55, 8 мая 2023Мир

В Турции высказались об изменении отношения к заявлениям президента США

Глава МВД Турции Сойлу: страна больше не обращает внимания на заявления президента США
СюжетЗемлетрясение в Сирии

Фото: Ahmet Bolat / Reuters

В Турции стали по-другому относиться к заявлениям президента США и больше не обращают на них внимания, рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Его слова приводит газета Hürriyet.

Сойлу подчеркнул, что с приходом к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стране удалось ликвидировать «западную опеку». Теперь в Турции нет ни одного института исполнительной власти, который был бы прозападным, считает он.

«Было время, когда СМИ в Турции были ориентированы на Запад. Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — сказал глава МВД.

Сойлу регулярно выступает с публичной критикой США. Он убежден, что американские власти вмешиваются во внутренние дела Турции и стран Европы с помощью своих посольств, а также пытаются создать у турецких границ «террористическое государство», сотрудничая с курдскими формированиями в Сирии.

«Я был в Хатае, и мы показали, насколько важен Хатай в условиях землетрясения. Теперь, насколько безопасно было бы иметь террористическое государство в этом регионе? Если бы мы доверились здесь США, мы бы закончили как Афганистан», — подытожил глава министерства.

В апреле Сойлу заявлял, что США и европейские государства поручили турецкой оппозиции сместить Эрдогана. Он пояснил, что Запад не желает, чтобы турецкий лидер продолжал оставаться у власти. По его словам, в этом вопросе власти страны намерены прислушиваться к желанию народа.

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Софья Ермакова
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