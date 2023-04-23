В Турции обвинили США в стремлении создать террористическое государство

Глава МВД Турции Сойлу: Вашингтон пытается создать террористическое государство

Вашингтон пытается создать террористическое государство рядом с Турцией, считает министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk.

Глава МВД напомнил, что после протестов в 2013 году, вызванных объявлением властей о застройке парка Гези в Стамбуле, Турция столкнулась с рядом событий, которые привели к уменьшению инвестиций. Кроме того, добавил он, на ситуации в стране также сказалась пандемия.

«Мы столкнулись с крупнейшей в мире миграционной волной. Это чревато самыми разными издержками. Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство», — сказал Сойлу. Он подчеркнул, что власти страны принимают меры в связи с этим, добавив, что были проведены четыре крупные операции.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Соединенные Штаты и НАТО в поддержке террористов в Сирии. «Мы ждем от союзников, (...) чтобы они не выступали с заявлениями, которые представляют террористов в качестве пострадавших», — заявил он.