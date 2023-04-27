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23:33, 27 апреля 2023Мир

В Турции заявили о поручении США и Европы оппозиции сместить Эрдогана

Глава МВД Турции Сойлу: США и Европа поручили оппозиции республики сместить Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что США и европейские государства поручили турецкой оппозиции сместить президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

«Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Эрдогана, чтобы они отстранили Эрдогана от власти», — заявил глава МВД.

Он пояснил, что Запад не желает, чтобы турецкий лидер продолжал оставаться у власти. По его словам, в этом вопросе власти страны намерены прислушиваться к желанию народа.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что сообщения в средствах массовой информации (СМИ) об ухудшении здоровья президента Турции накануне выборов могут вызвать сочувствие и симпатию у населения.

25 апреля Эрдогану стало плохо в ходе прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент Турции вернулся и сказал, что подхватил желудочный грипп.

Позднее врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. На 26 апреля у него было запланировано несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

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Марина Совина
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