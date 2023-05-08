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15:08, 8 мая 2023Россия

Стало известно об изменении тактики ракетных ударов по объектам ВСУ

Telegram-канал «Военная хроника» отметил изменение тактики ракетных ударов по объектам ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Тактика ракетных ударов российской армии по объектам ВСУ изменилась, отметили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Теперь Россия уничтожает средства обнаружения и ракеты-перехватчики несколькими волнами дронов. Первая обнаруживает и поражает часть объектов, принимая на себя значительную часть ракет ПВО. Вторая волна дронов наносит дополнительный урон объектам, а затем их разрушают высокоточным оружием, которое уже находятся в воздухе или море.

Кроме того, авторам канала стало известно, что атаки стали вести сразу по нескольким секторам с неожиданных направлений, а список целей существенно расширился. ВС РФ стали поражать не только стационарные объекты, то и железнодорожные составы и перебрасываемые резервы.

«Это говорит о том, что подготовку украинского контрнаступления и накопление резервов под эту задачу активно ведут с помощью спутниковой группировки и средств радиоэлектронной разведки», — отмечают авторы канала.

При этом сейчас система ПВО Украины стала реагировать медленнее, в ряде случаев — только после первых прилётов, добавляют они. Возможной причиной называется дефицит техники ПВО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город подвергся самой массированной атаке с начала военных действий. Он добавил, что благодаря ПВО никто не погиб, а жизни раненых ничего не угрожает. При этом в результате российских ударов зафиксированы повреждения домов, детских садов и школ, хотя российские власти утверждают, что атакуются только военные цели.

7 мая, а затем ночью 8 мая российская армия провела массированный обстрел всей центральной части Украины, писало RT со ссылкой на данные NASA. Взрывы были слышны в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Софья Ермакова
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