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13:33, 8 мая 2023Бывший СССР

Токаев посетит Россию и примет участие в параде Победы

Президент Казахстана Токаев посетит Россию с рабочим визитом 8-9 мая

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стало известно о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 8-9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает ТАСС.

Уточняется, что Токаев посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде, посвященном Дню Победы 9 мая.

«Глава государства посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем приезде в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в мероприятиях ко Дню Победы.

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Екатерина Ештокина
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