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12:05, 9 мая 2023Бывший СССР

ЧВК «Вагнер» останется в Артемовске еще на несколько дней

Пригожин: «Вагнер» останется в Артемовске на несколько дней, несмотря на нехватку снарядов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не уйдет из Артемовска (украинское название — Бахмут) еще несколько дней, несмотря на нехватку боеприпасов. Об этом заявил ее основатель Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«Нам было обещано 7 мая, что их дадут. 8 мая в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано "дать все". Сегодня 9 мая. 8 мая было совещание, на котором нам дали 10 процентов от запрашиваемого [количества боеприпасов]», — заявил Пригожин.

Вместе с тем он сказал, что ЧВК пока не уйдет из Артемовска. «Пободаемся, а там разберемся», — заключил Пригожин.

7 мая он сообщал, что бойцы «Вагнера» в Артемовске продвинулись до 280 метров на различных направлениях за день. Под контролем украинских сил на тот момент находилось 2,37 квадратных километра.

Отвечая на призывы к компании не покидать Артемовск до полного взятия города, Пригожин заявил, что на сегодняшний день около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины.

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Алина Гончарова
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