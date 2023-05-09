Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 9 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве

Премьер Белоруссии Головченко назвал дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве

Фото: Unsplash.com

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве, когда агрессивно настроенная толпа преградила путь российской делегации на мемориальном кладбище. Его слова приводит агентство Белта.

«Сегодня российского посла в Варшаве не пустили на возложение цветов к мемориалу. Что это, как не дикость?» — заявил политик.

Головченко напомнил, что за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских солдат. Он также счел возмутительным и недопустимым случаи уничтожения памяти в некоторых странах, такие как демонтаж мемориалов и запреты на выражение и ношение символов Победы.

Ранее толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу Сергею Андрееву и другим дипломатам. Уточняется, что делегации помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат.

В МИД России заявили, что Москва отреагирует на провокацию в адрес российских дипломатов, которую власти Польши допустили 9 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
В Латвии празднующих 9 мая привлекли к уголовной ответственности
Французский историк заявил о реабилитации фашизма на Западе
В Белоруссии назвали дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве
Трамп обвинил демократов в дезинформации
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Москвичи высказались о стационарных телефонах в квартирах
Швеция прокомментировала информацию о передаче истребителей Украине
Стало известно о смертельном отравлении десятков бойцов ВСУ пельменями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.