В Белоруссии назвали дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве

Премьер Белоруссии Головченко назвал дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал дикостью инцидент с возложением венков в Варшаве, когда агрессивно настроенная толпа преградила путь российской делегации на мемориальном кладбище. Его слова приводит агентство Белта.

«Сегодня российского посла в Варшаве не пустили на возложение цветов к мемориалу. Что это, как не дикость?» — заявил политик.

Головченко напомнил, что за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских солдат. Он также счел возмутительным и недопустимым случаи уничтожения памяти в некоторых странах, такие как демонтаж мемориалов и запреты на выражение и ношение символов Победы.

Ранее толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу Сергею Андрееву и другим дипломатам. Уточняется, что делегации помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат.

В МИД России заявили, что Москва отреагирует на провокацию в адрес российских дипломатов, которую власти Польши допустили 9 мая.

