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01:08, 9 мая 2023Мир

В Южном Йемене провозгласили независимое государство на юге страны

Политические силы Южного Йемена приняли устав о создании независимого государства

Фото: Mohammed Hamoud / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Политические партии и общественные организации Южного Йемена подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге страны. Оно будет существовать отдельно от северной части страны, провозглашается в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Подписание данного документа состоялось по итогам консультативной встречи, которая прошла в административном центре юга Йемена Адене. В мероприятии участвовали 330 представителей местных партий, движений и профсоюзов.

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Марина Совина
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