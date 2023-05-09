В Южном Йемене провозгласили независимое государство на юге страны

Политические силы Южного Йемена приняли устав о создании независимого государства

Политические партии и общественные организации Южного Йемена подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге страны. Оно будет существовать отдельно от северной части страны, провозглашается в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Подписание данного документа состоялось по итогам консультативной встречи, которая прошла в административном центре юга Йемена Адене. В мероприятии участвовали 330 представителей местных партий, движений и профсоюзов.