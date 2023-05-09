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07:20, 9 мая 2023Культура

Забастовка сценаристов приостановила работу над приквелом «Игры престолов»

Работа над созданием приквела «Игры престолов» приостановлена из-за забастовки сценаристов
Джордж Р. Р. Мартин

Джордж Р. Р. Мартин. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщается на сайте американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

«Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — отметил писатель.

Ранее сообщалось, что съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки сценаристов.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Марина Совина
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