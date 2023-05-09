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03:28, 9 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ

«Военкоры РВ» сообщили, что ВСУ могут перенести с 9 мая предполагаемое контрнаступление

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 мая может отложиться на более поздний срок. О его возможном переносе сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные», — пишут военкоры.

Как отмечают авторы, пока не ясно, повлияли ли на это решение массированные авиационные и ракетные удары российских войск. «Ждем развития событий. В любом случае наступление врага ожидается всеми со дня на день», — заключается в публикации.

7 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о вероятности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие дни. При этом чиновник подчеркнул, что российские войска, так же как и противник, готовы к активизации боевых действий.

Военный корреспондент Андрей Коц заявлял, что для осуществления своих планов украинским военным не хватает большого количества бойцов.

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Марина Совина
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