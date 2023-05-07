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11:33, 7 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о сохранении вероятности контрнаступления ВСУ

Рогов заявил о сохранении вероятности контрнаступления ВСУ в ближайшие дни

Фото: Libkos / AP

Вероятность контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие дни сохраняется. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — заявил он.

При этом чиновник подчеркнул, что российские войска, так же как и противник, готовы к активизации боевых действий. По его словам, украинское контрнаступление будет сопровождаться обстрелом, в связи с чем было принято решение о добровольном переселении мирных жителей из прифронтовых районов на более безопасные территории. Рогов подчеркнул, что жители смогут вернуться в свои дома после того, как противник будет отброшен.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.

5 мая вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что из районов региона, подвергшихся обстрелам, планируется переселить 70 тысяч человек. Как он утверждает, решение было принято для обеспечения безопасности. Козенко отметил, что перемещение уже началось в Пологовском районе, переселение происходит в Бердянск. Врио губернатора региона Евгений Балицкий пообещал, что людей обеспечат всем необходимым.

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Варвара Кошечкина
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