Историк Барки: Запад реабилитирует фашизм и принижает роль СССР в победе над нацизмом

Историк Второй мировой войны, воссоздавший историю единственного женского отряда Французского Сопротивления «Родина», Рене Барки заявил, что Запад преуменьшает роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Барки обвинил Запад в реабилитации фашизма и заявил, что страны проводят «антитоталитарную» амальгаму между Третьим рейхом и Советской Россией. По его словам, ситуация на Украине стала следствием этих действий.

«Цель этой манипуляции — унизить и принизить русский народ и СССР, опасно возвысив, опошлив и реабилитировав фашизм, германский империализм и нацистскую Германию», — отметил он.

8 мая посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии и истерии накануне 9 Мая. По его мнению, Вашингтон фальсифицирует факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Представитель российского МИД призвал американские власти одуматься и не «потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».