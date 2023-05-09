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04:37, 9 мая 2023Культура

Шакиру заподозрили в романе с Томом Крузом

Foх News: поп-певицу Шакиру заподозрили в романе с актером Томом Крузом
Шакира

Шакира. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийскую поп-певицу Шакиру заподозрили в романе с американским актером Томом Крузом. Об этом сообщает Foх News.

В сети появились совместные снимки артистов на Miami Grand Prix «Формулы-1». Отмечается, что ради этого мероприятия Круз пропустил коронацию Карла III в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Шакира предстанет 20 ноября перед судом Барселоны по делу о неуплате налогов. По информации издания, исполнительницу обвиняют в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.

2 июня 2022 года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.

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Марина Совина
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