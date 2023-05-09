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16:19, 9 мая 2023Бывший СССР

Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции

Президент Украины Зеленский призвал снять ограничения на экспорт украинской агропродукции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Украина считает любые ограничения украинского экспорта недопустимыми и ожидает, что все они будут сняты как можно быстрее.

«Жесткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — подчеркнул он. По словам Зеленского, проблемы возникают там, где должны быть сильные проявления солидарности.

19 апреля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) была готова запретить поставки украинского зерна в Евросоюз из-за его избытка. Для этого необходимо было согласие Киева, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

Однако 28 апреля ЕК договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария должны снять односторонние ограничения на ввоз продуктов из республики в обмен на помощь в размере 100 миллионов евро для фермеров.

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Алевтина Запольская
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