Президент Украины Зеленский призвал снять ограничения на экспорт украинской агропродукции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Украина считает любые ограничения украинского экспорта недопустимыми и ожидает, что все они будут сняты как можно быстрее.

«Жесткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — подчеркнул он. По словам Зеленского, проблемы возникают там, где должны быть сильные проявления солидарности.

19 апреля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) была готова запретить поставки украинского зерна в Евросоюз из-за его избытка. Для этого необходимо было согласие Киева, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

Однако 28 апреля ЕК договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария должны снять односторонние ограничения на ввоз продуктов из республики в обмен на помощь в размере 100 миллионов евро для фермеров.