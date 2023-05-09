Вучич анонсировал изменения в правительстве Сербии

Президент Сербии Вучич анонсировал скорые изменения в правительстве и новые выборы

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV анонсировал скорые изменения в правительстве и новые выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство республики, несмотря на то, что в нем много хороших министров, трудолюбивых и преданных, «работает как разлаженный оркестр».

«Невозможно, чтобы один был против государственной политики по вопросу [антироссийских] санкций, другой — против государственной политики по какому-то другому вопросу, третий — по третьему, а еще пять во время кризиса отходят в сторону и смотрят, как бы самим уберечься», — сказал он. По его словам, это то, что необходимо изменить.

Ранее Вучич в обращении к нации заявил, что призвал правительство вернуть смертную казнь в стране.

«Я предложил премьер-министру [Ане Брнабич] вернуть смертную казнь, но она и правительство против, так как тогда мы с Белоруссией единственные в Европе имели бы смертную казнь», — отметил политик.