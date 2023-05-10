Россиянам назвали самый вредный для фигуры алкоголь

Диетолог Оксана Панова: коктейли с ликерами и сладкие вина приводят к лишнему весу

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Панова перечислила россиянам несколько самых вредных для фигуры алкогольных напитков. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

По словам Пановой, злоупотребление любым алкоголем приводит к лишнему весу, так как он сам по себе высококалорийный. Однако наиболее опасными для фигуры она назвала сидры с различными добавками, коктейли, в составе которых присутствуют ликеры и газировка, а также сладкие вина. Врач предупредила, что «калорийной бомбой» замедленного действия при регулярном употреблении могут стать даже полбутылки относительно низкокалорийного сухого вина и две пол-литровые кружки пива в день.

Еще одна опасность всех спиртосодержащих напитков заключается в том, что они усиливают аппетит, что, в свою очередь, чревато набором лишних килограммов, отметила диетолог.

Человек начинает налегать на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий Оксана Панова врач-эндокринолог, диетолог

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