Врачи предупредили об опасности популярных способов борьбы с похмельем

Врач Хухрев назвал распространенной ошибкой при похмелье прием нестероидных препаратов

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвали распространенные ошибки, которые совершают люди при похмелье. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они предупредили об опасности популярных способов борьбы с этим состоянием. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одной из самых частых ошибок при борьбе с плохим самочувствием из-за злоупотребления алкоголем Хухрев назвал прием нестероидных противовоспалительных препаратов. По его словам, эта группа лекарств при похмелье повышает давление и увеличивает риски образования тромбов.

Также специалисты предостерегли тех, кто столкнулся с этим состоянием, от алкогольных напитков. Агапкин объяснил, что у человека, который пьет алкоголь при похмелье, может нарушиться работа почек. Помимо этого, реабилитолог назвал опасными способами борьбы с похмельем физическую нагрузку и поход в баню. Он заявил, что в таком случае нагрузка на сердце увеличивается. Хухрев в свою очередь добавил, что эти два способа повышают риски тромбозов.

Врачи посоветовали при похмелье пить минеральную воду и томатный сок. Также, по их словам, облегчить состояние после застолья поможет мед. Они уточнили, что при похмелье уровень сахара в крови падает, и этот продукт восполнит его дефицит.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф о хрусте в суставах. Врач назвал эту распространенную у россиян привычку нормой и отметил, что она не вредна.