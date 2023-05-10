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09:34, 10 мая 2023Мир

Страны G7 захотели снизить доходы России от продажи алмазов

FT: страны G7 обсудят меры, которые приведут к снижению доходов России от продажи алмазов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Страны «Большой семерки» (G7) вслед за Вашингтоном могут принять ограничения на импорт российских алмазов, а также попробуют разработать механизм отслеживания отдельных драгоценных камней, ввозимых из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на коммюнике, разработанное странами G7.

Ожидается, что уже в этом месяце чиновники из семи крупнейших развитых экономик мира начнут работать над мерами по ограничению продажи российских алмазов в своих странах, чтобы ограничить доходы Москвы в этой отрасли. Представители G7 надеются, что это поспособствует запрету российских алмазов в ЕС, хотя Бельгия ранее выступала против таких мер.

В 2021 году объем экспорта российских алмазов составил 4 миллиарда рублей, пишет FT. Власти США при этом уже ввели ограничения против компании «Алроса», а президент Джо Байден запретил импорт российских алмазов.

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Елизавета Наумова
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