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08:12, 10 мая 2023Мир

Великобритания приравняет ЧВК «Вагнер» к ИГИЛ и «Аль-Каиде»

The Times: Великобритания признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Великобритания признает частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, приравняв ее к «Аль-Каиде» и ИГИЛ («Исламскому государству», обе организации запрещены в России). Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как указал собеседник издания, соответсвующее решение будет принято в течение нескольких недель после почти двух месяцев поиска юридического обоснования. Отмечается, что признание российского неофициального вооруженного формирования террористической организацией будет сопровождаться введением против него санкций.

9 мая Национальное собрание Франции в принятой резолюции призвало власти страны и Европейский союз (ЕС) включить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций.

Ранее межпартийная группа парламента Великобритании по Судану призвала объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией и «ввести целевые санкции». Британские депутаты обвинили ЧВК «Вагнер» в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам, а также распространении дезинформации.

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Глеб Бажуткин
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