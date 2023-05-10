Великобритания приравняет ЧВК «Вагнер» к ИГИЛ и «Аль-Каиде»

The Times: Великобритания признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Великобритания признает частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией, приравняв ее к «Аль-Каиде» и ИГИЛ («Исламскому государству», обе организации запрещены в России). Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как указал собеседник издания, соответсвующее решение будет принято в течение нескольких недель после почти двух месяцев поиска юридического обоснования. Отмечается, что признание российского неофициального вооруженного формирования террористической организацией будет сопровождаться введением против него санкций.

9 мая Национальное собрание Франции в принятой резолюции призвало власти страны и Европейский союз (ЕС) включить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций.

Ранее межпартийная группа парламента Великобритании по Судану призвала объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией и «ввести целевые санкции». Британские депутаты обвинили ЧВК «Вагнер» в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам, а также распространении дезинформации.