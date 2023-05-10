Байден предрек проблемы всему миру в случае возможного дефолта в США

Байден: возможный дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Американский президент Джо Байден предрек всему миру проблемы в случае дефолта в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — заявил Байден. Создателями нынешнего кризиса, по словам политика, являются республиканцы, поскольку у Соединенных Штатов есть возможности платить по своим долгам.

Президент также добавил, что возможный дефолт в стране крайне негативно отразится на ее репутации в мире, а американская экономика скатится в рецессию.

