Президент Зеленский: Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей

Владимир Зеленский убежден, что вскоре Украине станет центром концентрации европейских ценностей. Об этом украинский лидер заявил в вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Также Зеленский считает, что его страна будет центром всего, «на что способно европейское и глобальное сотрудничество». «Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе», — заявил глава государства.

Ранее доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для 19FortyFive предсказал, что Россия и НАТО исключат Украину из архитектуры безопасности в Европе.

