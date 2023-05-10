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23:36, 10 мая 2023Бывший СССР

Зеленский назвал Украину будущим центром европейских ценностей

Президент Зеленский: Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей

Фото: Maksym Polishchuk / Globallookpress.com

Владимир Зеленский убежден, что вскоре Украине станет центром концентрации европейских ценностей. Об этом украинский лидер заявил в вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Также Зеленский считает, что его страна будет центром всего, «на что способно европейское и глобальное сотрудничество». «Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе», — заявил глава государства.

Ранее доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для 19FortyFive предсказал, что Россия и НАТО исключат Украину из архитектуры безопасности в Европе.

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Екатерина Подвигина
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