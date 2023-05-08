Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский попытается сбежать из страны после провала ВСУ

После провала ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать из страны. Такой план побега политика спрогнозировал экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Он [Зеленский] хороший актер, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы», — подчеркнул он.

Эксперт также призвал не забывать, что политик лишь следует тем указаниям, которые он получает. Макговерн также отметил, что следующие месяцы могут стать для украинской армии настоящей катастрофой.

По мнению аналитика, на следующем этапе конфликта речь будет идти о прекращении огня и мирных переговорах. При этом эксперт предположил, что даже США будут выступать за урегулирование конфликта подобным путем.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после проигрыша Украины Вашингтон бросит Владимира Зеленского вместе с его командой. По его словам, «американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама». Кроме того, полковник исключил возможность завершения конфликта в пользу Киева.